Çox da uzaq olmayan bir tarixdə Bakıdan cəmi 10,5 kilometr məsafədə yerləşən indiki adı “Böyük Zirə” olan Nargin adasında Çar Rusiyası və Sovet rejmi tərəfindən minlərlə insan qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o zamanlar bu ada “Cəhənnəm adası”da adlandırılırdı. Hətta, indi də adada hər addımbaşı öldürülən həmin şəxslərin sümüklərinə rast gəlmək mümükündür. Bu vahiməli ruhlar adasından reportajı təqdim edirik.

