Dünya bazarında neft ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 2022-ci il yanvar müqaviləsinin dəyəri 0.35% azalıb. Belə ki, neftin 1 barelinin qiyməti 80 ABŞ dolları olub.

Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin qiyməti də 0.86% azalıb. Son göstəricilərə görə, dekabra çatdırmaq şərti ilə WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti 77.69 ABŞ dolları olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.