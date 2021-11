16 noyabrda şəhid olan Orxan Vətən Müharibəsindən belə qayıtmışdı - VİDEO

Noyabrın 16-da dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı şəhid olan yeddi hərbi qulluqçumuzdan biri də gizir Cabbarov Orxan Hatəm oğludur. Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Vətən Müharibəsinin də iştirakçısı ola gizir Cabbarov Qubanın Davidoba kəndindəndir. O, bir il öncə Vətən Müharibəsindən qayıdan zaman yaxınları tərəfindən coşqu ilə qarşılanmışdı. Həmin anın videosunu təqdim edirik:

