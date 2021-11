Noyabrın 18-də Türkiyə lirəsinin Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnəsi daha 4% azalaraq 0,1565 manata enib ki, bu da yeni tarixi minimum sayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, lirənin manata qarşı məzənnəsi son bir ayda 13,9% azalıb. Hazırda 1 manat 6,39 lirəyə bərabərdir.

