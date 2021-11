Türkiyənin Bursa şəhərində evə girən oğrular ailənin uşaqlarını izləmək üçün evə yerləşdirdiyi müşahidə kameraları tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şübhəlilər otaqda kamera olduğundan xəbərsiz olub. Buna görə də onlar üzlərini gizlətməyiblər. Onlar ailənin evdə olmadığından istifadə edərək, oğurluq ediblər. Polisin axtarışları nəticəsində 5 şübhəli saxlanılıb.

Onların iki evdən oğurluq etdiyi üzə çıxıb.

