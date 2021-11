Fətullah Gülənin öldürüldüyü barədə İDDİALARA REAKSİYA

ABŞ-da olan FƏTÖ terror təşkilatının lideri Fətullah Gülənin zəhərlənərək öldürüldüyü iddiaları bağlı Anadolu agentliyinin bölgədəki jurnalisti araşdırmaları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, iddialarla bağlı polisə hələlik heç bir məlumat daxil olmayıb. Lakin bu Gülənin qaldığı evdə hansısa xoşagəlməz hadisənin yaşanmadığı anlamına gəlməz. Ola bilər ki, məlumat hələlik polisə daxil olmayıb.

Qeyd edək ki, sosial mediada Fətullah Gülənin öldürüldüyü barədə məlumatlar yayılıb.

