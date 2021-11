Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasında (AÜF) hesabat-seçki konfransı keçirilib.

Metbuat.az Apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, konfrans Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında baş tutub.

Seçkidə 2012-ci ildən AÜF-in prezidenti vəzifəsini icra edən Xanlar Fətiyev yenidən qurumun rəhbəri seçilib. O, növbəti 4 ildə də federasiyaya rəhbərlik edəcək.

