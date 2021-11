Azərbaycanda general vəfat edib.

Metbuat.az Report-a isitnadən xəbər verir ki, general-mayoru Zavər Qafarov noyabrın 17-də 68 yaşında dünyasını dəyişib.

O, ürək tutmasından vəfat edib.

Qeyd edək ki, Z.Qafarov 1953-cü ildə anadan olub. Uzun illər ədliyyə orqanlarında çalışıb. Daha sonra o, Ədliyyə Akademiyasında Elmi tədqiqat və doktorantura şöbəsində işləyib.

