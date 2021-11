Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə İsrail prezidenti İsaak Herzoq arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyini məlumat yayıb. Telefon danışığının detalları barədə hələlik açıqlama verilməyib.

