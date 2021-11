Pakistanın Lahor bölgəsində havadakı zərərli qazların miqdarı normadan 41 dəfə çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstəricisinə görə, Lahor dünya şəhərləri arasında ilk sırada yer alıb. Pakistan hökuməti problemi aradan qaldırmaq üçün bir sıra tədbirlər görür.

Özəl şirkətlərin 50 faiz qüvvə ilə işləməsinə, havaya zərərli qazlar buraxan fabriklərin fəaliyyətinin dayandırılmasına və digər tədbirlər qərarə alınıb.

