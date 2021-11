Rusiya yeni səsdən sürətli raketi sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, raket Gorşkov hərbi gəmisindən atılıb. Məlumata görə, raket dənizdəki hədəfi dəqiqliklə vurub. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, testlər başa çatandan sonra mərmi ordunun istifadəsinə veriləcək. Hazırda isə işlər son mərhələdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.