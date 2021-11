Oktyabrın 1-dən aclıq aksiyası keçirən Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvili huşunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Beka Basilaya bildirib.

“O, vəkillərlə görüşə çıxanda yıxıldı. Huşsuz idi, göz qapaqlarını açdılar. Xərəklə harasa apardılar”, - deyə vəkil qeyd edib.

