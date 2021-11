Türkiyənin Bitlis bölgəsinin 13 kəndində əhaliyə küçəyə çıxmaq qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, lokdaunun noyabrın 18-i, yerli vaxtla saat 17.00-dan yeni bir qərar verilənədək qüvvədə qalacağı bildirilib.

Qadağanın PKK terror təşkilatı ilə mübarizə çərçivəsində bölgədə həyata keçirilən əməliyyatla bağlı olduğu vurğulanıb.

