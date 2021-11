Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan KTMT-nin baş katibi Stanislav Zas ilə telefon danışığı aparıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN məlumat yayıb.

Tərəflər Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edib.

