Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustin İdman Nazirliyinin rəis müavini Kseniya Maşkovanı tutduğu vəzifədən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb.

Baş nazir 32 yaşlı nazir müavinini iş gün ərzində ardıcıl dörd saatdan çox üzrlü səbəb olmadan işdə olmamasına görə işdən çıxarıb.

