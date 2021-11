Müğənni Xatirə İslam üzünə estetik müdaxilələr etdirib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçi İnstaqram hesabında məlumat verib.

O, dodağına dolğu, alnına isə botoks etdirib. X.İslam eyni zamanda üz incəltmə prosedurunu da tətbiq etdirib.

Qeyd edək ki, sənətçi görüntüləri İnstaqramın hekayə bölməsində paylaşsa da, daha sonra onları silib.

