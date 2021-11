Ukraynanın aqrar siyasət naziri Roman Leşşenkoya qarşı sui-qəsdə cəhd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sui-qəsdin qarşısı alınıb.

Hadisə ilə bağlı daxili işlər naziri Denis Monastırski brifinq keçirib. O bildirib ki, naziri 2018-ci ildəki fəaliyyətinə görə öldürmək istəyiblər.

Cinayətdə şübhəli bilinənlər saxlanılıb.

