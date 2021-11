Türkiyədə millət vəkili vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca Tvitter hesabından paylaşıb.

O bildirib ki, AKP-nin Kahramanmaraş üzrə deputatı İmran Kılıç müalicə olunduğu Ankara Şəhər Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

64 yaşlı İmran Kılıç iki dönəm Kahramanmaraşdan deputat seçilib.

