Bakının Suraxanı rayonunda məişət zəminində döyülmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Hövsan qəaəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1949-cu il təvəllüdlü Şükürova Ulduzə Cəmşid qızı bədənin müxtəlif nahiyələrindən xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

O, nəvəsi tərəfindən döyüldüyünü iddia edib.

Fakt araşdırılır.

