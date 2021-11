"Space” TV-də yayımlanan "Çarə” sağlamlıq verilişinin aparıcısı kimi tanınan Fikrət Musayev 63 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, xalq təbabətinin bilicisi bağırsaq xərçəngindən vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.