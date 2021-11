Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Keşlə"ni qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün bir qarşılaşma keçiriləcək. 23 xalla lider olan "Qarabağ" 10 xalla 6-cı sırada gedən "Keşlə"ni qəbul edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası, XI tur



19 noyabr (cümə)

19:00. “Qarabağ” – “Keşlə”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

“Azersun Arena”

Qeyd edək ki, turun "Zirə" - "Səbail" və "Neftçi" - "Sabah" oyunları noyabrın 20-də, "Qəbələ" - "Sumqayıt" qarşılaşması isə noyabrın 21-də keçiriləcək.

