“Rusiyanın hər an gərginliyi artıra biləcəyini çox yaxşı bilirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Müdafiə naziri Aleksiy Reznikov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ordusu ölkəni müdafiə etməyə hazırdır. Nazirin sözlərinə görə, bölgədəki gərginlik təkcə iki ölkə üçün deyil Avropa üçün faciəvi nəticələrə yol açacaq.

Nazir bəyan edib ki, Rusiyanın hücum edib-etməyəcəyi dünyanın Moskvaya qarşı atacağı addımlardan asılıdır.

