Göy üzündə tarixi an: Azərbaycandan... - 580 il sonra baş verdi / VİDEO

İlin sonuncu və son 580 ilin ən uzun Ay tutulması başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbiət hadisəsi zamanı Ayın bir hissəsinə Yerin kölgəsi düşüb. Bu cür tutulmaya qismən Ay tutulması deyilir.

Tutulma hadisəsi Bakı vaxtı ilə saat 11:18:41-də başlayıb saat 14:47:04-də başa çatacaq. Ümumlikdə 3 saat 28 dəqiqə davam. Bu isə son 580 ildə ən uzun Ay tutulmasıdır.

Ay tutulması Avropanın şimalında, Asiyanın şərqində, Amerika qitəsində, Avstraliyada və Sakit okeanında müşahidə olunacaq. Təbiət hadisəsini Azərbaycanda müşahidə etmək mümükün olunmayacaq.

