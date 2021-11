Bakıda partlayış baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb.

Usta kondisionerə qaz vurarkən partlayış olub, usta hadisə yerində ölüb.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

