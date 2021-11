Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvili ABŞ-dan dəstək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Saakaşvili ABŞ-dan onu müdafiə etməyə çağırıb. Keçmiş prezident bildirib ki, Vaşinqton dəstək verməsə, bunun nəticəsi bütün qərbyönümlü liderlər üçün dəhşətli mesaj olacaq. Saakaşvili vəkillərinə döyüldüyünü bildirib.

Qeyd edək ki, ötən gün Saakaşvilinin xəstəxanaya yerləşdirildiyi barədə məlumatlar yayılmışdı.

