Türkiyə ordusu İraqın və Suriyanın şimalında ümumilikdə daha 9 PKK terrorçusunu məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbçilərin apardığı əməliyyatlara hava qüvvələri dəstək verir. Terrorçuların yeri müəyyən edildikdən sonra məhv edilib. Əməliyyatlar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.