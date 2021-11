Rusiyanın Yakutsk bölgəsində gənc qızın marağı ona baha başa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız mənfi 40 dərəcə şaxtada evdən qısa ətəkdə çıxıb. Bir müddət sonra evə qayıdan qız gördüyü mənzərə qarşısında heyrətə gəlib.

Şaxta onun bədənində izlər saxlayıb. Qadın dərhal özünə ilkin yardım göstərib.

Onun səhhəti üçün təhlükə olmasa da, şaxtanın onun bədənində saxladığı izlər bir müddət qalacaq.

