Vilayət Eyvazov deputatın atasını İŞDƏN ÇIXARDI

Deputatın atası vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis polkovnik-leytenantı Xaqani Cəfərov “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-nin (AzTV) Mühafizəsi üzrə Mühafizə Şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub.

Əldə etdiyimiz məlumata görə, o, bir müddət əvvəl vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, X.Cəfərov Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərovun atasıdır.

