Brüsseldə çox sayda fermer Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı siyasətinə etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təqribən 200 fermer arı kostyumu ilə etiraza qatılıb. Etirazçılar bildirib ki, Avropa Birliyi bu sahəyə daha çox diqqət göstərməlidir. Onlar kənd təsərrüfatı sahəsində aparılacaq yeni islahatları rədd edirlər.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi büdcənin 1/3-ni bu sahəyə ayırır.

