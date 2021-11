Bakı-Sumqayıt yolunda hazırda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində tıxac müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, buna səbəb yolun DYP-nin Ekologiya Postu qarşısından keçən hissəsində yük avtomobilinin (TIR) aşmasıdır.

