Arvadının başqası ilə görüşməsinə icazə verdi - Qalmaqala səbəb oldu / FOTOLAR

Braziliyanın tanınmış modeli Artur O Ursoinsanları azad sevgi yaşamaya təşviq etmək üçün 9 qadınla eyni anda ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasim San-Paulu şəhərindəki kilsədə baş tutub. Daim insanları azad yaşamağa çağıran modelin bu hərəkəti birmənalı qarşılanmayıb. Bəzi insanlar modeli əlxaqsızlığı təbliğ etməkdə ittiham ediblər.

Modelin diqqətçəkən əməlləri bununla da bitməyib. O, bundan əvvəl ailə həyatı qurduğu qadının başqa kişilərlə görüşməsinə icazə verib. Artur bildirib ki, insanlar istədiyi kimi yaşamalı, məhdudiyyətlər olmamalıdır.

