Türkiyənin Van vilayətində yaşayan Salih adlı şəxs internetdən fotoaparat sifariş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yükü 10 gün sonra gəlib.

Sakin qutunu elə poçta nümayəndələrin yanında açıb. Qutunu açan Salih sözün əsl mənasında şok yaşayıb.

Qutuda sıradan çıxmış fotoaparat və 1 kiloqram çürük fındıq olub. Sakin bildirir ki, o cihaz üçün 3500 lirə ödəniş edib. Salih qutunu açarkən lentə alıb. Sakin hadisə barədə şikayət edib.

