Türkiyədə tamaşa zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ssenariyə uyğun olaraq, aktyorlar öpüşməli olub. Bu zaman aktrisa Selen Alkan öpüşmək üçün tamaşaçılar arasında əyləşən həyat yoldaşı Hamdi Alkandan əvvəlcə icazə istəyib. Həyat yoldaşı “sənət üçün” deyərək buna icazə verib. Lakin bu səhnənin ərinin qarşısında baş verməsi sosial mediada birmənalı qarşılanmayıb.

