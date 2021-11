Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Səbail"i, "Neftçi" "Sabah"ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XI turun daha iki oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Zirə" "Səbail"i qəbul edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

XI tur

20 noyabr (şənbə)

16:00. “Zirə” – “Səbail”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu,

18:15. “Neftçi” – “Sabah”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Bakcell Arena”

Qeyd edək ki, tura noyabrın 21-də "Qəbələ" - "Sumqayıt" matçı ilə yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.