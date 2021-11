Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun oğlu Davud Həşimov futbol məşqlərinə başlayıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, “Qarabağ” futbol klubunun aşağı yaş qrupunda hazırlıq keçir. Davudun məşqçisi ilə çəkilən fotosu sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, şəhid generalımızın Davudla yanaşı, qızı Aybəniz və digər oğlu Teymur da vətənə yadigar qalıb.

