Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ağdamın işğaldan azad olunması ilə bağlı tviter hesabında paylaşım edib.

Metuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“20 noyabr 2020-ci il tarixində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ağdam şəhərində üçrəngli bayrağımızı ucaltdı”.

