Erməni deputat ÖZÜNDƏN ÇIXDI: Əsirlərimizin sayını BİLMİRİK - Parlamentin əksər üzdəniraqları...

"Ötən gün hamımız Bakıdan İrəvanda oturub Muradovun təyyarəsini gözləyirdik. Anaların bir çoxu əmin idi ki, Muradov oğullarını gətirəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı Naira Zöhrabyan yazıb. Onun sözlərinə görə, parlamentin əksər üzdəniraqları Rusiya ilə birlikdə "çovğunun yüksəlməyinə" razılaşıb gəlib, Milli Məclisin sütununu qazıblar. Zöhrabyan bu məsələdən çıxış yolunu yeni müttəfiqlərin tapılmasında görüb.

"Müttəfiqlərimizə qiymət verməyin vaxtıdır. Artıq hər birimiz öz mənbələrimizdən daha etibarlı məlumat əldə etməyi öyrəndiyimiz üçün, mənbələrim əmin edir ki, bu dəqiqə 30 əsir götürülmüş əsgərimiz var, o cümlədən bir o qədər itkin düşmüş hesab olunur. Ümid edirəm ki, rəsmi qurumlar bu məsələyə müraciət bildirəcəklər" deyə Zöhrabyan qeyd edib.

