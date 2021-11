Karapetyanın istefasına səbəb olan "sirr" BƏLLİ OLDU - Paşinyana GİZLİ MƏNBƏDƏN hansı məlumat daxil oldu?

Ermənistan müdafiə nazirinin birinci müavini Arşak Karapetyanın vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı yeni detallar ortaya çıxıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Past" qəzeti yazıb. Nəşr bildirir ki, hökumətdəki mənbələrinin bildirdiyinə görə, reallıqda bir neçə səbəb olsa da, “kulminasiya nöqtəsi” Paşinyana Arşak Karapetyanda Rusiya Federasiyası vətəndaşının pasportuna malik olması barədə gizli mənbədən məlumat daxil olması olub.

Paşinyan lüzumsuz hay-küy salmamaq üçün Karapetyanı istefa məktubu yazmağa çağırıb və o da əməl edib.

Xatırladaq ki, A. Karapetyan iyulun 20-də müdafiə nazirinin birinci müavini təyin edilmişdi. Bundan əvvəl isə o, Baş Qərargah rəisinin müavini vəzifəsində çalışırdı. Arşak Karapetyan həm də istefa verən müdafiə naziri Vaqarşak Harutyunyanın səlahiyyətlərini icra edirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.