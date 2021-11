Azərbaycan şahmatçıları Türkiyənin Mersin şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirin B kateqoriyalı yarışında təmsilçilərimizdən İlyas Qarayev altı turdan 5,5 xal toplayaraq liderlər qrupunda yer alıb.

Digər şahmatçılarımızdan Xatun Bağırova, Seyid Hüseyn liderdən yarım xal geri qalırlar.

A kateqoriyalı yarışda isə Misrətdin İsgəndərov 4,5 xalla 2-12-ci yerləri bölüşür.

Doqquz turdan ibarət turnir İsveçrə sistemi üzrə keçirilir.

