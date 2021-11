Türkiyədə “iPhone 11 Pro Max” markalı smartfon işlədən dilənçi qadın ölkə gündəmini zəbt edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Dilənçi qadın İstanbulun Beylikdüzü ərazisində keçiddə görüntülənib.

Onun lüks avtomobildən düşərək burada gəlib əyləşdiyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.