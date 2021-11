Canlı yayımda əməkdar artistin HALI PİSLƏŞDİ - VİDEO

Əməkdar artist Vahid Əliyevin canlı efirdə halı pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB-də yayımlanan "Elgizlə İzlə" proqramında gərgin anlar yaşanıb.

Verilişə gələn İlqar adlı şəxs özündən 25 yaş kiçik həyat yoldaşı Ülviyyəni qəbul etmədiyini bildirib.

Buna səbəb kimi isə arvadının gününü "Tik-Tok"da keçirməsini göstərib. O, xanımının uşağına baxmadığını deyib.

Proqramın eksperti olan aktyor isə İlqara məsləhət verib, xanımını bağışlamasını istəyib, daha sonra halı pisləşib və studiyanı tərk edib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

