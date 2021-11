Azərbaycanda güclü zəlzələ OLDU - SON DƏQİQƏ

Azərbaycanda hiss olunan yeraltı təkanlarla bağlı rəsmi açıqlama verilib.

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli Metbuat.az-a bildirib ki, respublika ərazisində 5,1 bal gücündə zəlzələ olub:

“Şamaxı ərazisində yerli vaxtla 16:46-da maqnitudası 5,1 bal gücündə zəlzələ olub. Dərinliyi müxtəlif dərəcələrdə olduğuna görə bir çox rayonlarda hiss olunub. Bəzilərində 3, bəzilərində 4 bal gücündə hiss edilib. Ehtimal edilir ki, episentrə yaxın köhnə tikililərdə çatlar əmələ gəlsin. Amma normal tikililərdə çat və ya başqa problemin yaşanması gözlənilmir”.

