Dubayda karate üzrə dünya çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan karate yığması ilk qızıl medalını qazanıb.

Belə ki, 68 kq çəkidə yarışan İrina Zaretska çempion olub.

O, finalda italiyalı Silviya Semeraronu məğlub edib.

Qeyd edək ki, bu, milliləşən ukraynalının ikinci dünya çempionluğudur.

