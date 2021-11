Əli Mirəliyev həyat yoldaşı ilə - FOTOLAR

Müğənni Əli Mirəliyev "Zaurla Günaydın" proqramına həyat yoldaşı və qızı Samirə ilə birlikdə qatılıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı xanımın xərçəngdən əziyyət çəkdiyini deyib. Ə.Mirəliyevin xanımı isə uzun müddətdir müalicə aldığını söyləyib:

"Xəsətlənmişdim, həkim məni dünyaya qaytardı. Saçlarım indi yerinə gəlir. Bir onu deyirdim ki, Allah məni övladlarıma bağışlasın. 1 il 3 ay davam etdi. Təkcə qızım bilirdi dərdimi, stress keçirdi. Mənimlə bərabər qızım çəkdi dərdi. Adi su içə bilmirdim. 3 aydır hər şeydən qurtarmışam. Kimya, radioterapiyam bitdi. Ölmədim, öhdəsindən gəldim".

Qeyd edək ki, Ə.Mirəliyevin həyat yoldaşı mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyevanın dayısı qızıdır.

