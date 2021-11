Türkiyənin tanınmış aktyoru Kadir İnanırın səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 72 yaşlı aktyor bu səbəbdən xəstəxanaya yerləşdirilib.

“Yeşilçam” ulduzunun beyin damarında yaranan laxtalanmaya görə, bir müddət reanimasiyada qalacağı bildirilir. Vəziyyətə görə əməliyyat edilə biləcəyi qeyd olunur.

