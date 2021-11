Azərbaycanda tələbə yol qəzasında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qərbi Kaspi Universiteti məlumat yayıb.

Məlumata görə, universitetin Siyasi və İctimai Elmlər Məktəbinin fəlsəfə ixtisasının II kurs tələbəsi Yasəmən Ağaşirinova bu gün avtomobil qəzası nəticəsində həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.