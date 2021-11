Azərbaycanda tələbə intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bildirilib ki, Milli Aviasiya Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Əli Əbilov iki gün öncə intihar edərək, həyatına son qoyub.

Hadisənin təfərrüatı açıqlanmayıb.

