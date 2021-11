Bugünə qədər ABŞ-ın Marşal İrsi İnstitutu Azərbayacana 40 xilasedici minaaxtaran it hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi məlumat yayıb.

“İtlər mina və partlayıcı sursatların təmizlənməsi əməliyyatlarına cəlb olunub və 30 milyon kvadratmetrdən çox ərazini təmizləyiblər.

Növbəti 1,5 il ərzində ANAMA-ya minatəmizləmə işlərində kömək etmək üçün əlavə xilasedici minaaxtaran 30 it hədiyyə ediləcək”, - səfirliyin məlumatında deyilir.

