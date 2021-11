Vəkillər Kollegiyasının üzvü, fəxri hüquq doktoru, Bakı şəhəri, 3 saylı Vəkil Bürosunun müdiri Sahib Cəlilli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə S.Cəlillinin həmkarları xəbər yayıb.

Məlumata görə, o, ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, S.Cəlilli uzun illər hüquq sahəsində çalışmaqla yanaşı, bu sahəyə aid bir sıra məqalələrin müəllifidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.