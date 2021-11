"Mançester Siti" İngiltərə Premyer Liqasında növbəti matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "şəhəlilər" 12-ci turda "Everton" ilə qarşılaşıb.

Komanda 3 cavabsız qolla qalib gəlib.

Qeyd edək ki, "Mançester Siti" hazırda turnir cədvəlində 26 xalla 2-ci, "Everton" isə 15 xalla 11-cidir.

"Mançester Siti" - "Everton" - 3:0

Qollar: Sterlinq, 44, Rodri, 55, Silva, 86

